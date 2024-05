Applausi ed emozioni a Sarnano. In memoria di Rosella Monaldi le poesie e i disegni degli alunni

Si è tenuta lo scorso venerdì, nella Sala Congressi di Sarnano, la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso letterario "Rosella Monaldi". Il concorso è stato ideato per ricordare Rosella Monaldi, insegnante e vicepreside dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Sarnano, prematuramente scomparsa nel febbraio 2021. L’idea è partita dall’Amministrazione comunale con l’istituto comprensivo di Sarnano e con il sostegno e la collaborazione dei familiari dell’insegnante. Sono stati coinvolti i bambini e i ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, coadiuvati dai loro insegnanti.

Negli scorsi mesi gli studenti hanno consegnato in forma anonima i propri elaborati, tra poesia, disegno e caviardage, secondo il tema di questa edizione: "l’amicizia". Nella giornata di venerdì, i nomi dei partecipanti e dei vincitori sono stati svelati, con la consegna dei premi per i vincitori e delle medaglie per tutti. All’evento erano presenti studenti e insegnanti di tutte le classi, la dirigente scolastica Simona Sargolini, il vicesindaco Franco Ceregioli, l’assessore Stefania Innamorati, e la commissione esaminatrice dei lavori composta da familiari dell’insegnante e collaboratrici.

Tanta la partecipazione e la commozione, per ricordare una persona che con il suo lavoro, il suo impegno per la scuola e il suo animo nobile è rimasta nel cuore di tutti. L’appuntamento è alla prossima edizione, sempre con la volontà di onorare l’insegnante Rosella Monaldi, i suoi valori e il suo grande amore per l’arte e la cultura.