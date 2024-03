"Appoggio convinto al candidato Cingolani"

Un vertice politico tra i rappresentanti locali di Forza Italia e il candidato sindaco Denis Cingolani è servito a fare il punto politico in vista delle prossime elezioni amministrative. "Ci prepariamo ad affrontare importanti appuntamenti – ha dichiarato il responsabile comunale di Forza Italia, Sauro Falzetti –, forti delle nostre convinzioni, per proseguire nel percorso avviato cinque anni fa". Presenti all’incontro Gianluca Pasqui, segretario provinciale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio regionale, il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci ed il vicesegretario provinciale Andrea Manciola. "Forza Italia appoggerà convintamente Denis Cingolani e la sua lista – ha affermato Pasqui –, essenziale per garantire la continuità nell’operato dell’Amministrazione come era già stato indicato dal sindaco uscente". Soddisfatto il vicesindaco Denis Cingolani che ha rimarcato "l’ottimo rapporto di collaborazione e instaurato con Forza Italia, con i suoi referenti Sauro Falzetti e Francesco Turchi".

m. p.