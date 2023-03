Approvato il progetto per il restyling completo di Piazza Matteotti

Dopo l’imminente assegnazione dei lavori per la riqualificazione di via Mariano Cutini, il restyling del centro storico prosegue. E’ stato infatti approvato venerdì dalla giunta di Potenza Picena il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione e il completo rifacimento di piazza Matteotti. Previsti oltre 540mila euro di spesa, tra risorse del Pnrr e fondi comunali. La partenza del cantiere è prevista in autunno, a seguito dell’assegnazione dei lavori. Nella nuova piazza Matteotti, come si legge nella relazione tecnica, "verrà totalmente eliminato l’asfalto da sostituire con una pavimentazione più adeguata". Nel complesso "gli interventi proposti mirano a restituire maggiori spazi di pedonalità, mantenendo al contempo la carrabilità e la sosta, seppure localizzate in minore spazio. Le aree pedonali saranno ampliate in prossimità degli edifici più rappresentativi della piazza". Il nuovo assetto consentirà "un uso flessibile dello spazio urbano". Il progetto prevede inoltre operazioni edilizie relative agli impianti e ai sottoservizi, oltre al completo rinnovo degli elementi di arredo urbano (cestini portabiciclette, panche e sedute. Nessuno spostamento per la fontana che resterà al centro della piazza). Con l’avvio dell’attività cantieristica sono previsti ulteriori momenti di confronto con la cittadinanza per condividere le scelte da adottare e altri aspetti della riqualificazione. "È un passaggio storico per la nostra città – commenta il sindaco Noemi Tartabini –. Una nuova piazza Matteotti significherà nuovi spazi di condivisione per la nostra comunità e di accoglienza per chi arriva dall’esterno. Intercettare l’opportunità del Pnrr è stato importante per ottenere le risorse necessarie a un vero miglioramento che non è solo estetico, ma riguarda la fruibilità dei nostri luoghi, la qualità della vita dei residenti e l’attrattività per i turisti".