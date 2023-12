Dopo lo spettacolo "Febbre a 45 giri", che ha riportato in vita i ricordi e le emozioni della grande musica del passato, adesso a San Severino arriverà anche una mostra a tema, organizzata dall’associazione culturale Fontana, con il coinvolgimento del maestro della fotografia settempedana Giorgio Della Mora. Infatti, da inizio della prossima settimana e fino al 14 gennaio, le sale della chiesa della Misericordia, in piazza Del Popolo, ospiteranno l’esposizione con gli "appunti fotografici" di Della Mora. La mostra resterà aperta tutti i giorni, con orario pomeridiano dalle 15.30 alle 19.30. La cerimonia di inaugurazione si terrà lunedì, alle 16. Per informazioni, ci si può rivolgere ai numeri di telefono 3387746465 oppure 3314875720.