"Aquiloniamo" è un successo. Grande festa con le famiglie

Porto Recanati invasa di visitatori. E ieri mattina si sono tutti riservati nel centro e soprattutto sul lungomare, per non perdersi lo spettacolo di "Aquiloniamo – La festa degli aquiloni". L’iniziativa, giunta alla terza edizione, ha infatti registrato una grossissima affluenza di pubblico. Alle 9 è cominciata l’esibizione degli aquilonisti di fama nazionale che, dalla spiaggia di largo Porto Giulio, hanno dato il meglio di sé. E di aquiloni in volo ce ne erano per tutti i gusti. Tantissimi i genitori con figli che hanno così appreso l’arte dell’aquilone, cimentandosi pure in un piccolo laboratorio per imparare a costruirlo. Inoltre, sono stati presi d’assalto i mercatini dell’artigianato sul lungomare Lepanto. Non solo, era presente anche un truck food e in diversi sono andati a farsi un picnic sulla spiaggia. Non meno i turisti seduti a pranzo tra gli chalet e i ristoranti del centro urbano. Ed è proprio il sindaco Andrea Michelini a dirsi soddisfatto per un appuntamento, ormai consolidato, che cade a Pasquetta.

"Non c’era uno stabilimento balneare o ristorante libero a pranzo – il commento del primo cittadino portorecanatese –. Anzi, corso Matteotti e il lungomare sono stati invasi di gente e il tempo ci ha aiutato rispetto all’anno scorso. Ci confermiamo una città ospitale con grandi peculiarità. Insomma, un bel biglietto da visita perché mettiamo in campo sempre più iniziative destagionalizzate, a dispetto di alcune becere polemiche. È stato davvero bello vedere tante famiglie spensierate che mangiavano in spiaggia". Gioia poi per l’organizzatrice Carmen Lisa Carella della ditta Mylove Eventi, che quest’anno ha chiamato svariati aquilonisti provenienti da Gubbio Foligno, Urbino, Rieti, Senigallia, Grottammare, Osimo e Filottrano. "Possiamo dire che la manifestazione è ufficialmente decollata, specialmente come ritrovo per il giorno di Pasquetta sulla costa – afferma –. Tanta gente è venuta qua da Tolentino, Montecosaro, Porto Sant’Elpidio, Civitanova, Monte San Giusto, solo per fare degli esempi. Sicuramente per il prossimo anno investiremo ancora di più e la organizzeremo in modo ancora più strutturato con il food".

g. g.