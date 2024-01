Architetto, geometra e tecnico di cantiere

Centro per l’impiego di Macerata. Azienda edile cerca un escavatorista per carico inerti riciclati e movimento terra. Richiesta esperienza nel ruolo e possesso del patentino per macchine movimento terra (codice offerta 13488/3, scadenza 26 gennaio). Azienda di Macerata che opera nel settore della termoidraulica cerca un architetto (codice offerta 474762/3, scadenza 27 gennaio). Azienda di Macerata settore termoidraulica cerca un geometra (codice offerta 474762/2, scadenza 27 gennaio). Azienda di Macerata settore termoidraulica cerca un idraulico. Si valutano profili in età di apprendistato (codice offerta 474762/1, scadenza 27 gennaio). Azienda di Macerata settore termoidraulica cerca un ingegnere edile (codice offerta 474762/4, scadenza 27 gennaio). Azienda di Macerata settore termoidraulica cerca un tecnico della gestione dei cantieri edili. Orario di lavoro (codice offerta 474762/5, scadenza 27 gennaio). Per tutte queste offerte inviare cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.