Area del porto. In ottanta per la pulizia

Spunta anche una barca tra i rifiuti ritrovati a Civitanova dai volontari de ‘Il Madiere’, l’associazione dei diportisti civitanovesi che ieri mattina si sono ritrovati per ripulire l’area portuale. Quasi un’ottantina di persone ha fornito il loro contributo gratuito, tra cui tanti bambini, rimuovendo una montagna di spazzatura fatta di bottiglie, lattine, retine, plastica, ma anche una piccola imbarcazione in vetroresina in cattivo stato. "Il porto – ha commentato PierLuigi Cipolla, presidente de ’Il Madiere’ – è particolarmente caro ai civitanovesi e la grande adesione alla nostra iniziativa, soprattutto da parte delle famiglie, testimonia un attaccamento sempre più consolidato".

La manifestazione, dal titolo ‘Vivi porto-Giornata ecologica’, si è avvalsa del patrocinio di Comune e della Capitaneria di Porto. "Siamo soddisfatti – conclude Cipolla – per la buona riuscita di ’Vivi Porto’ ed esprimiamo un sentito ringraziamento ai partecipanti, nonché al Comandante della Capitaneria di Porto, Chiara Boncompagni, per la sua presenza". Il giorno prima, sul lungomare nord, si è svolta un’altra raccolta di rifiuti, da parte di giovani studenti (2hands-Erasmus Student Network) e balneari civitanovesi (Abc) e altre associazioni: in questo caso, sono stati raccolti 111 kg di rifiuti, da parte di 32 volontari.

Francesco Rossetti