Aree interne, al via ciclo di incontri

Un approfondito dibattito sulle emergenze e le potenzialità socio-economiche delle aree interne marchigiane, con particolare riferimento all’area della Sinclinale Camerte, sarà l’argomento centrale di un ciclo di sei conferenze organizzate dalla fondazione Il Vallato tra la fine di maggio e la metà di settembre tra Matelica, Fabriano, Pioraco e Camerino. Come spiegato in una nota, "obiettivo sollecitare una riflessione che spinga le forze vive della popolazione locale, gli imprenditori, i giovani e tutti i potenziali interessati, a lavorare insieme al fine di valorizzare in ogni ambito l’area appenninica legata alla Sinclinale". A coordinare i lavori sarà Gabriele Morettini, docente della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, autore di numerose pubblicazioni su temi socio-economici e demografici di carattere regionale. Ogni incontro, che terminerà con una tavola rotonda, prevede dei confronti con zone omogenee, paragonabili, proponendo i modelli che hanno permesso di trasformare i problemi in opportunità. "La conoscenza di molteplici ambiti disciplinari – ha dichiarato Antonio Roversi, presidente della fondazione Il Vallato – risulta particolarmente utile nella pianificazione territoriale, condotta con un approccio innovativo, olistico e pragmatico". Primo appuntamento della serie sarà a Matelica, alle 17, questo venerdì, nella sala conferenze di via Merloni, con ospiti Mario Basilissi, Luca Bianchi, Francesco Lombardo e Paolo Sparvoli.