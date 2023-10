Armonie d’autunno nell’entroterra con D’Avena, Graziani e Gelisio

Entra nel vivo il progetto Marche Atim "Armonie dell’entroterra". Il festival d’autunno oggi colora Sefro e domani Pioraco a colpi di cultura, spettacolo e enogastronomia.

Questa mattina alle 10 visita al trotificio (azienda agricola Troticoltura in via Madonna dei Calcinai), seguita, alle 11.30, al convegno sulla trota con Tessa Gelisio (conduttrice televisiva e blogger) alla sala polivalente, ex bocciodromo. Modera Agnese Testadiferro. Alle 15 spettacolo per bambini nel Bosco incantato; il ritrovo è alla pista di pattinaggio in via Pago. Alle 18 concerto di Filippo Graziani, sempre alla pista di pattinaggio. Per il pranzo agriturismo Sentiero del Sole, La nicchia dei sapori e Trattoria Palmina.

Invece domani a Pioraco musei aperti dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Alle 10 passeggiata al sentiero dei Vurgacci e visita alla chiesa del SS. Crocifisso (ritrovo a largo Giacomo Leopardi, evento gratuito). Dalle 15, al polo museale in via Antonio Pio 1, laboratorio per bambini "Mastrocartaio", alle 15.30 spettacolo per i piccoli, "Diavoli rossi", in piazza Isabella D’Este. Alle 17.30 concerto dei Rinomatti live band, sempre in piazza Isabella D’Este. Stessa location, alle 19, per il gran finale con Cristina D’Avena. Per il pranzo in questo caso Bistrot La Fenice, ristorante Il Giardino, trattoria Da Laila e La bottega di Pioraco.

Due giorni ricchi di appuntamenti per far risaltare ancora di più i sapori d’autunno e le armonie dell’entroterra.

Lucia Gentili