Arrestata la banda dei furti di auto. I pezzi finivano in un giro illecito

Quindici auto rubate in regione, tre delle quali a Civitanova, e di un valore complessivo di 350.000 euro. Dietro ai furti c’era una banda organizzatissima che aveva messo in piedi un traffico sull’asse Marche-Puglia stroncato dai carabinieri, che hanno arrestato tre persone originarie di Cerignola. A Civitanova avevano colpito per tre volte; quattro a San Benedetto del Tronto, una a Porto Sant’Elpidio, una ad Ancona, una a Falconara, tre a Senigallia e due a Fano. Le macchine razziate, appena giunte nel territorio foggiano, venivano subito smontate e i ricambi immessi rapidamente sul mercato illecito.

Dal nord a sud delle Marche i tre agivano secondo un consolidato modus operandi entrando in azione con non meno di quattro persone. Nella serata partivano da Cerignola in direzione delle Marche e rubavano le auto mediante effrazione e sostituzione delle centraline. Successivamente, uno della banda si metteva alla guida del veicolo staffetta per aprire la strada al conducente della macchina rubata, avvertendolo con il cellulare dell’eventuale presenza di forze dell’ordine lungo il tragitto. Un menage interrotto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo che, coi colleghi della Compagnia di Cerignola, hanno arrestato i tre pugliesi, di età compresa tra i 22 e 25 anni, dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Ancona e da quello di Ascoli Piceno, su richiesta delle Procure della Repubblica. Il reato contestato è il furto aggravato, continuato e in concorso.

Le indagini hanno permesso di accertare, in un mese, la commissione di quindici furti nelle Marche. Nella notte del 24 ottobre scorso i Carabinieri del Norm di Osimo hanno seguito l’auto, con a bordo i tre indagati, fino a Fano dove sono stati fermati e trovati in possesso di quattro centraline per autovetture e di attrezzi creati appositamente per l’apertura dei veicoli. Dopo il foto segnalamento i tre arrestati sono stati condotti nella casa circondariale di Foggia mentre, per una quarta persona indagata, si procede in stato di libertà.