Arrestato per furto, evade dai domiciliari

È finito in manette un ladro seriale di vestiti. Ma l’uomo, un tunisino, ha già fatto perdere le sue tracce evadendo dagli arresti domiciliari. A fermarlo mercoledì mattina a Corridonia erano stati gli agenti della Squadra mobile di Macerata, diretta dal commissario capo Anna Moffa.

I poliziotti erano stati chiamati dal titolare di un negozio di abbigliamento di Corridonia, che qualche tempo fa aveva notato la scomparsa di alcuni capi di abbigliamento. Grazie alle immagini delle telecamere del negozio, gli agenti avevano subito individuato il sospetto: un cliente sarebbe entrato in un camerino per provare un paio di pantaloncini, ma avrebbe nascosto anche delle magliette infilandole in una valigetta.

Quando poi, l’altro giorno, il commerciante lo ha rivisto in negozio, ha subito chiamato la polizia, che lo ha fermato appena fuori dal locale. L’uomo, Mohamed Cherif, tunisino 69enne clandestino, aveva con sé quattro polo di marca ancora con il cartellino, per un valore di poco meno di 500 euro. Inoltre il tunisino ha mostrato un documento palesemente falso. Con gli accertamenti in questura, è stata chiarita la sua identità ed è emerso che il tunisino aveva numerosi precedenti per reati per il patrimonio e fabbricazione di documenti falsi. Così era stato arrestato per le accuse di furto aggravat, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione, e messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista ieri mattina. Ma al momento del processo, è venuto fuori che il nordafricano era evaso dal bed and breakfast di Corridonia dove alloggiava e dove era agli arresti domiciliari. Il giudice Francesca Preziosi ha convalidato l’arresto, come chiesto dal pm Rosanna Buccini. Il processo per direttissima è stato rinviato al 20 settembre.