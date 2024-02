Arriva il disco orario in quattri posti auto

Si rivoluziona la sosta in via Giuoco del Pallone, compresi fra via Castelfidardo e la fontana pubblica nel quartiere Mercato, a Recanati: si tratta di soli 4 posti gratuiti, sino ad oggi particolarmente utili a chi risiede in zona ma difficilmente usufruibili per soste brevi. Per questo è stato lo stesso Comitato di quartiere a chiedere all’Amministrazione comunale di istituire l’obbligo del disco orario al fine di incentivare una rotazione dei veicoli in sosta e di autorizzare la sosta per soli 30 minuti nei giorni feriali, dalle 8 a mezzogiorno e dalla 16 alle 20. Un provvedimento che, se ha accontentato la richiesta del Comitato, ha scontentato, però, altri cittadini che utilizzavano quei parcheggi liberi magari per recarsi in centro storico obbligandoli così ad usufruire per le loro esigenze dei parcheggi a pagamento. Anche il quartiere di Castelnuovo fa i conti con la difficoltà di parcheggiare le proprie auto. Infatti da domani sarà interdetto alla sosta il parcheggio posto all’interno delle mura dell’ex cortile del complesso delle "Clarisse" in Via Risorgimento. Ciò perché l’aria sarà utilizzata per l’istallazione del cantiere per la realizzazione della nuova Piazza polivalente a copertura proprio del parcheggio esistente in Via Risorgimento. Il provvedimento sarà valido sino al termine dei lavori.