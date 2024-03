Arriva la Settimana Santa, calendario delle celebrazioni con il vescovo Marconi

Per la Settimana Santa, le messe presiedute dal vescovo Marconi saranno le seguenti: oggi, per la Domenica delle Palme, ore 10 in piazza della Libertà con la benedizione; a seguire ci sarà la processione verso le chiese dell’Unità Pastorale. Giovedì ore 10.30 e alle 18 in cattedrale. Venerdì ore 15 in cattedrale con l’azione liturgica e ore 21 con la processione col Cristo morto con partenza dal sagrato della chiesa di San Paolo. Sabato ore 21.30 in cattedrale; il 31 marzo, la domenica di Pasqua, ore 10.30 in cattedrale. Ci saranno dirette televisive su EmmeTv Canale 89 e in streaming su canale YouTube @diocesimacerata.