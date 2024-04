Arriva un nuovo incarico per Alberto Carelli, guiderà l’Ast di Pesaro

La giunta regionale ha nominato il maceratese Alberto Carelli, già direttore amministrativo dell’Ast di Fermo, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale 1 di Pesaro e Urbino, con decorrenza dell’incarico dal primo maggio. Carelli, che subentra a Nadia Storti (ha presentato domanda di pensionamento da maggio 2024) è un nome di lungo corso nella sanità maceratese e marchigiana. Sessantacinque anni compiuti lo scorso 12 aprile, laureato in Giurisprudenza all’Università di Macerata, dopo un breve periodo (dal 1984 al 1988) di esercizio della professione forense, è subito entrato nel sistema sanitario maceratese. Già ad inizio 1989, infatti, era collaboratore direttivo di ruolo di quella che allora si chiamava zona sanitaria territoriale 9 di Macerata. Poi, vinto un concorso pubblico, è diventato dirigente amministrativo, assumendo anche incarichi nella nuova Azienda sanitaria unica regionale (Asur), come quello di responsabile area "risorse in convenzione", o di componente del nucleo di controllo degli atti interni. Poi, da direttore amministrativo a Macerata, dal 2010 al 2014 si è spostato ad Ancona, dove è stato direttore amministrativo dell’Asur, insieme Piero Ciccarelli, direttore generale dell’azienda, e a Giorgio Caraffa, direttore sanitario. Poi un ulteriore passaggio, sempre come direttore amministrativo nell’Area Vasta 4 di Fermo (dal 2014 al 2015, poi nello stesso ruolo il ritorno a Macerata fino allo scorso luglio, quando è tornato a Fermo come direttore amministrativo della neonata Ast 4 (uno degli ultimi atti perfezionati è stata la determina a contrarre con procedura aperta di livello europeo per l’acquisizione di un sistema di sistema chirurgia robotica). Ora, da domani, sarà a Pesaro, a dirigere l’Ast 1, con alle spalle decenni di consolidata esperienza.

f. v.