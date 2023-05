Arrivano 50mila euro per gestione container

La giunta di Tolentino deve procedere con un nuovo prelievo dal fondo di riserva, pari a 50mila euro, per i costi di gestione dell’area container. Due delle tre aree sono state liberate, con assistenza da parte dell’amministrazione comunale delle famiglie (con oggettive difficoltà) nel reperire una soluzione abitativa. Sono ancora presenti nella struttura 39 cittadini e tra loro la maggior parte non rientra tra gli aventi diritto, cioè non sono terremotati. Questi, dal gennaio di quest’anno, devono versare 540,64 euro al mese, ma il Comune sta inviando le notifiche delle quote mensili di marzo ed aprile: finora nessuno ha pagato le mensilità. "C’è quindi la necessità di trovare adeguata copertura finanziaria mediante prelievo al fondo di riserva di competenza e di cassa", spiega l’ente. Pochi mesi fa era stato costretto a prelevarne altri 30mila. L’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti sta portando avanti la dismissione progressiva dell’area, "anche per i costi che pesano sulla collettività".