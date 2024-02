Arrivano i dinosauri nell’area vicino all’aula verde ’Cavalletti’

Dinosauri prossimamente a Cingoli. Ma non è il caso di allarmarsi, casomai di esprimere consensi per un’iniziativa proposta all’Amministrazione comunale da un’organizzazione di mostre delle creature d’un remotissimo passato. La pugliese Start Innova, ideatrice del progetto "Parcoscenico", ha richiesto di poter utilizzare, nel periodo dal 13 marzo al 16 luglio, l’area delimitata e circostante all’Aula verde "Andrea Cavalletti" in cui ha sede il gruppo della Protezione civile, nella periferica zona Cerquatti, per installare la rassegna-evento denominata "Dino Park – World of dinosaurs". Considerato che tra le attività istituzionali dell’ente municipale rientrano azioni di marketing turistico, finalizzate alla valorizzazione del territorio e all’offerta d’interessanti avvenimenti, la giunta municipale ha deliberato di accogliere la richiesta della Start Innova, concedendo gratuitamente l’uso dello spazio in cui verrà allestita la mostra con la riproduzione di dinosauri "molto realistici" (nella foto) scala 1:1, realizzati in collaborazione con un gruppo di paleontologi e in base a riscontri scientifici. Con la temporanea attribuzione dell’area, il Comune patrocinerà la mostra provvedendo alla pulizia della superficie prima dell’installazione e al supporto dei propri uffici per divulgare l’evento; saranno interamente a carico della Start Innova, i successivi, molteplici e conseguenti adempimenti tra cui la riduzione sul costo dei biglietti per le scolaresche cingolane.

Gianfilippo Centanni