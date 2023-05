Arte e solidarietà a braccetto: 60 tele in un’asta al Moretti Village

CIVITANOVA

L’arte incontra la solidarietà nell’iniziativa che si terrà oggi al Moretti Village di via Sonnino. Sessanta tele stile arte contemporanea, dono di altrettanti artisti del territorio, saranno oggetto di un’asta il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza ad Anffas ed Anthropos, mentre le invendute rimarranno comunque in dote alle due associazioni che si occupano dei più fragili. Un’idea nobile, venuta dalla mente del pittore civitanovese Moreno Corallini e "nata – svela lo stesso – dalle aste della Croce rossa durante il Covid e osservano le gare della formazione Anthropos guidata da coach Angela Gasparroni". E in poco tempo un’onda di sensibilità si è trasformata in uno tsunami travolgente. "Inizialmente eravamo quindici o venti, ben presto siamo arrivati a trenta e quindi sessanta artisti. Poi ci siamo dovuti fermare". Diversi i testimonial, tra cui Silvio Craia (nella foto) e non manca la creatività: "Ho dato a tutti una tela vergine 90×75 – prosegue – e le opere verranno appese a un filo d’acciaio, come si fa per il bucato". Ma si rimane attaccati anche alle speranze: "un bel riscontro" e un "meteo favorevole" . Per il resto la giornata sarà scandita in questo modo: inizio esposizione alle 11, alle 16 sono attesi gli interventi dell’assessore Barbara Capponi e la critica d’arte di Pina Coppola, presidente della locale sezione dell’Ucai (Unione italiana artisti cattolici) . Poi via alle donazioni; "L’interessato avrà a disposizione una scheda dove potrà scegliere tre quadri e presentare la propria offerta". Il tutto accompagnato dalle opere di Emanuele Ardito e dei ragazzi dell’Anffas di Civitanova, le poesie di Onorina Lorenzetti, Gianni Marcantoni, Angela Mazzanti e Lucia Nardi e il servizio fotografico di Luigi Iacone. Alla manifestazione hanno contribuito anche ‘Moretti Village’ e ‘Progetto salute’. Tra gli artisti che hanno risposto all’appello di Corallini citiamo tra gli altri Nicola Fioretti, Claudio Fazzini e Anna "Iskra" Donati.