"Ascensore del parcheggio, va aperto anche di notte"

"Qualcuno sa dirmi per quale motivo l’ascensore del parcheggione viene chiuso all’una di notte? Essendo un parcheggio aperto h24 credo che anche quello debba rimanere sempre aperto". Si scatena la polemica per la mancata apertura dell’ascensore che da via Cesare Battisti permette agli automobilisti di raggiungere il sottostante parcheggio del centro. Una situazione ancor più disagevole proprio la notte di Capodanno quando molti recanatesi hanno parcheggiato lì la loro auto per partecipare alla festa in piazza. "La notte di Capodanno – racconta un automobilista - ho lasciato l’auto nel piano interrato del centro città per andare a festeggiare in piazza e al ritorno l’ascensore era disabilitato. Considerando che pioveva, ho dovuto lasciare mia moglie con mio figlio (con il passeggino) al piano superiore, sotto al comune, scendere a piedi a prendere l’auto, fare tutto il giro di Porta Marina e fermarmi come ho potuto nella piazzola dell’ascensore per caricare il passeggino e far salire in auto la mia famiglia. Se si fosse trattato di un disabile, come avrebbe dovuto fare?". Qualcuno prova a metterci una toppa lamentando possibili atti vandalici compiuti nel passato che hanno portato a questa scelta discutibile di sbarrare le porte del servizio ad una certa ora. Ancor più strano è il fatto che l’ascensore di Porta Cerasa, che dalle mura cittadine permette di raggiungere agevolmente il centro storico, in particolare piazza e teatro, chiuda addirittura tutte le sere alle ore 20.