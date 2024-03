Ascensore fuori uso da tre mesi all’asilo nido

È fuori servizio da più di tre mesi l’ascensore che rende accessibile il nido ‘Pesciolino d’oro’ che si trova al primo piano della struttura comunale di via Raffaello Sanzio, a Santa Maria Apparente. Lo denuncia Mirella Paglialunga, consigliere comunale della lista ‘Per Civitanova’. "Non si conoscono le ragioni del mancato funzionamento e nessun cartello indica lavori di manutenzione o tempi certi per il suo ripristino" sottolinea ponendo l’attenzione sul "grande il disagio per chi accompagna quotidianamente i ventidue bambini. Con i piccoli in braccio, genitori e nonni debbono salire più di trenta scalini con grande rischio, sia per i bimbi che per gli adulti e con il maltempo il pericolo si aggrava perché le scale sono esterne e non riparate".

Disagi che si ripercuote anche sul personale della cucina "che quotidianamente deve trasportare al piano superiore i grossi contenitori del cibo per il pranzo dei piccoli ospiti". Paglialunga sollecita l’amministrazione comunale, che è proprietaria dell’edificio "ad intervenire urgentemente per ripristinare la funzionalità dell’ascensore e rendere accessibile il nido fin dal giorno di ripresa dell’attività educativa dopo le vacanze di Pasqua".