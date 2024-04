Asilo nido di via Argentina. Minoranza e sindaco: è scontro

Work in progress e anche polemiche sul nuovo asilo nido di Porto Recanati, in via Argentina. A dare aggiornamenti è stato il sindaco Andrea Michelini. "Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale da parte della ditta esecutrice Belli srl di Roma – ha spiegato il primo cittadino sui social –. L’importante opera pubblica, che la città aspetta da tempo, è in gran parte finanziata con i fondi del Pnrr". Poco dopo la pubblicazione del post, è arrivata la polemica del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, sempre via Facebook. "Ci risiamo: nell’era dell’Amministrazione Michelini, ogni giorno è peggio del precedente – sono le parole dell’opposizione –. Leggete cosa scrive oggi il nostro sindaco sulla pagina Facebook ufficiale riferendosi all’asilo nido comunale: ‘opera pubblica che è in gran parte finanziata con i fondi del Pnrr’". Ed è proprio su tale punto che Centrodestra Unito ha avuto tanto da ridire. "Ma quale gran parte – ha aggiunto il gruppo di minoranza –, l’asilo nido è finanziato per circa 700mila euro dal Pnrr e per oltre 800mila euro dai cittadini portorecanatesi. I quali, in futuro, continueranno a finanziare tutti i costi di gestione e la compartecipazione delle rette per le famiglie che ne avranno diritto. Per non infierire, tralasciamo il fatto che, non appena Centrodestra Unito presenta un’interrogazione sullo stato di qualche lavoro, questo, poi, parte subito dopo. Coincidenze?".