Assemblea pubblica su Villa Buonaccorsi a Porto Potenza con il ministro Sangiuliano

Sarà il ministro alla cultura, Gennaro Sangiuliano, l’ospite d’onore dell’assemblea pubblica dal titolo "Villa Buonaccorsi-Strategie per uno sviluppo integrato", che si svolgerà giovedì, alle 18, nel cineteatro Divina Provvidenza a Porto Potenza. E’ questo l’appuntamento organizzato in città per fare chiarezza sul futuro del complesso settecentesco, che nel febbraio del 2022 è stato acquistato all’asta dallo Stato. A oggi, infatti, la villa non è stata ancora riaperta al pubblico e anzi sono in corso dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del famoso giardino all’italiana. L’annuncio dell’assemblea pubblica è stato dato venerdì sera, tramite la pagina istituzionale Facebook del Comune di Potenza Picena. Ma tutto ciò ha anche generato le polemiche dell’associazione Villae, nata tempo fa per tracciare un futuro al complesso settecentesco. "Un’assemblea pubblica con un ministro è una occasione importante – ha commentato sul social network Gabriele Cingolani, tra i soci fondatori di Villae –. Come mai le associazioni del territorio che si occupano da qualche anno del tema non sono state coinvolte e scoprono l’iniziativa sui social? Associazioni, dico, che hanno elaborato un manifesto per la villa condiviso dal Consiglio comunale di Potenza Picena, che ospita questo evento. Sarà possibile fare direttamente domande al ministro?".