Assemblea su biciplan e parco

Il biciplan e l’atteso intervento di riqualificazione al parco Europa di Porto Recanati. Saranno questi due i temi più importanti dell’assembla pubblica che è stata convocata per sabato pomeriggio, alle 17, nell’auditorium Medi. L’incontro vede l’organizzazione del comitato di quartiere Europa, diretto dal presidente Paolo Falaschini che farà appunto da relatore. Si partirà con l’esposizione al pubblico in sala di un resoconto riguardo alle attività svolte, nel 2023, dal comitato Europa. Dopodiché, si daranno aggiornamenti sui lavori che il Comune ha previsto nel quartiere, e cioè il biciplan, il restyling del parco Europa, il nuovo sgambatoio in zona Euro 2, le asfaltature e i parcheggi, la realizzazione di una casetta dell’acqua, le potature degli alberi e alcune novità sul parco Nassiriya. Infine, ci sarà spazio per raccogliere proposte e criticità da parte dei residenti che parteciperanno.