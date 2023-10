Associazione Tennis Trodica: 42 anni di successi a Morrovalle

Nata il primo ottobre del 1981, poi affiliata alla Federazione Italiana nel 1985, l’Associazione Tennis Trodica ha celebrato il 42° anno di vita con una festa nel suo quartier generale, ovvero il circolo di via Verga. Tanti i presenti che hanno onorato il prestigioso traguardo. "I migliori auguri da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale all’associazione Tennis Trodica che ha tagliato il traguardo dei 42 anni di attività – ha affermato il sindaco Andrea Staffolani -. Un plauso in particolare al presidente Enrico Gironelli e al segretario Nazzareno Angeloni che portano avanti l’attività nel circolo di via Verga con grande dedizione e competenza. L’impegno e la vicinanza dell’ente continuano in maniera costante in queste settimane, nelle quali stiamo portando avanti l’iter, già annunciato per la realizzazione di un nuovo campo da tennis nei pressi di quelli già esistenti".