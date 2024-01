Associazioni e comitati di quartiere: dal Comune aiuti per 50mila euro

Domani sera il sindaco e l’amministrazione comunale incontreranno i residenti del quartiere di Villa Teresa nei locali della Bocciofila, alle 21,30, nell’ambito della campagna di ascolto "la tua opinione conta" avviata da alcune settimane in diverse zone della città. Nel frattempo il dirigente del servizio ha perfezionato anche l’impegno di spesa, quantificato in poco meno di 50 mila euro, a favore dei diversi comitati di quartiere o associazioni di residenti nati per il miglioramento della qualità della vita del luogo dove risiedono. Ad oggi sono 10 le realtà associative con cui l’amministrazione comunale ha stretto un accordo sia per l’organizzazione di attività ricreative sia per la manutenzione del verde pubblico del quartiere.

Nell’anno appena concluso son state rinnovate le convenzioni per l’utilizzo pubblico, la gestione e la cura di alcune aree di verde di proprietà comunale con il Quartiere "Spaccio Fuselli" (3.000 euro il contributo annuale) e con i Residenti di Pintura del Braccio (1.800 euro) oltre che con il Circolo Acli di Chiarino (3.000 il contributo annuale concesso) a cui è stata affidata la gestione e la cura di due campetti di calcio, dotati di spogliatoi, e della zona verde circostante di proprietà della parrocchia. A settembre, infine, è stato rinnovato l’accordo con il Comitato di Montefiore (3.000 euro), per l’utilizzo, la gestione e la cura di alcuni luoghi di pubblico interesse e del muro perimetrale del Castello oltre alla realizzazione di iniziative e manifestazioni. Oltre a questi, l’amministrazione collabora con il Comitato per Porta Marina (2.000 euro il contributo concesso per le attività di animazione), circolo di quartiere di Villa Musone (contributo annuale concesso 1.200 euro), quello di Castelnuovo (3.000 euro), Villa Teresa (1.000 euro), Bagnolo (3.000 euro) e, infine, con il Centro Ricreativo Culturale Religioso "Mazzoni" (4.500 euro).

Antonio Tubaldi