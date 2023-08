Assunti otto psichiatri e una pediatra

Espletato il relativo concorso, l’Ast di Macerata ha proceduto all’assunzione di otto psichiatri, tanti quanti erano previsti dal bando, risorse umane e professionali decisive per garantire i servizi. Come in altri casi, vista la carenza di medici, tre sono medici già in possesso della specializzazione, gli altri sono specializzandi. I primi sono stati assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato; i secondi, invece, come prevedono le norme vigenti, sono stati assunti a tempo ridotto e determinato. Sono stati assunti a tempo indeterminato Massimo Claudio Bachetti, Agata Di Buò, Bruna Fiordalisi e Anna Lisa Carloni, quest’ultima specializzanda che conseguirà a breve il diploma di specializzazione. Sono stati assunti a tempo determinato e con orario ridotto Angelica Cicolini, Brodinela Marpepa, Leonardo Ricci e Ilaria Cerasoli. "Poiché la graduatoria di concorso non consente la copertura di tutti i posti banditi con i medici già specializzati - spiega Daniela Corsi, direttrice dell’Ast - e considerata la necessità di garantire l’erogazione delle attività che fanno capo al Servizio Salute Mentale, abbiamo assunto anche medici specializzandi, sia pure a tempo. A loro, però è riservato fin da subito un posto di ruolo che verrà assegnato al conseguimento del titolo di specializzazione".

Assunta a tempo determinato anche Giulia Marozzi, un’altra specializzanda, destinata alla Pediatria, reparto che, in rapporto alla difficoltà di trovare professionisti, è attualmente supportato da una cooperativa privata.