Atac regala alla Croce Verde due nuovi mezzi

di Lorena Cellini

Il ‘canto delle sirene’ della flotta della Croce Verde di Civitanova ha inondato piazza XX Settembre ieri pomeriggio e accompagnato la cerimonia di donazione di nuove ambulanze. Tre i mezzi che vanno a implementare la squadra del soccorso: un’ambulanza acquistata dalla Croce Verde con le donazioni dei cittadini, un’altra ambulanza e un furgone attrezzato per il trasporto di persone disabili acquistati con l’importante contributo di Atac, azienda comunale. Ieri il taglio del nastro con i tre mezzi parcheggiati sotto l’abete natalizio della piazza e, alle loro spalle, il veicolo storico, un’ambulanza messa in strada per la prima volta nel 1985, restaurata dal volontario e medaglia d’oro Albino Severini. E’ stato Cesare Bartolucci, ex presidente della Croce Verde, a fare da padrone di casa introducendo gli interventi del presidente della Regione Francesco Acquaroli, della senatrice Elena Leonardi, del sindaco Fabrizio Ciarapica, del presidente di Atac Massimo Belvederesi e della sottosegretaria all’Economia Laura Cecconi. Tra i presenti anche i comandanti dei carabinieri, Angelo Chientese, e della capitaneria di porto Chiara Bomcompagni. Bartolucci ha ripercorso la storia dell’Atac e della Croce Verde "due arzille ultracentenarie da sempre al servizio della comunità civitanovese". Ricordato il fotoreporter Ciro Lazzarini, scomparso di recente, e lo storico presidente della Croce Verde Vincenzo Berdini. Legando il passato al presente ha dato l’assist agli interventi di Acquaroli, "donare per i servizi sanitari è molto importante per la comunità", del sindaco Ciarapica, "questa donazione dimostra che Atac e amministrazione comunale lavorano per una comunità più solidale e a sostegno di chi ha bisogno", e di Belvederesi, "orgoglioso della scelta fatta dal nostro cda". Scambi di targhe ricordo tra amministratori comunali e il presidente della Croce Verde Roberto Tosi, poi la benedizione dei mezzi da parte di don Mario Colabianchi, l’esecuzione dell’Inno di Mameli ad opera della banda cittadina e alla fine l’accensione delle sirene e dei lampeggianti di tutte le ambulanze parcheggiate in piazza. "Una storia parallela tra Atac e Croce Verde – ha concluso Bartolucci – che questa cerimonia rafforza. La nostra gratitudine ad Atac per i doni e per tutto quello che ha operato nel tempo con grande disponibilità in favore del nostro ente morale che ha fatto del volontariato una missione".