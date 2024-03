Atelier creativi per lottare contro la povertà educativa. Il progetto entra nel vivo

Tutto pronto a Porto Recanati per l’avvio del progetto "Atelier creativi per ridurre la povertà educativa", predisposto in collaborazione con l’associazione "Autonomia è Vita" di Falconara Marittima e la partecipazione di docenti e studenti dell’Istituto "Einstein-Nebbia" di Loreto. In pratica si tratta di realizzare dei laboratori didattici per favorire l’integrazione dei ragazzi di età dai 6 ai 16 anni, anche con disabilità, e le loro famiglie, prevenire l’evasione e l’abbandono scolastico e garantire la piena integrazione dei minori stranieri. L’impegno a carico dell’amministrazione comunale non è di tipo economico ma organizzativo per creare una rete sociale sempre più coesa sui fenomeni della dispersione scolastica e povertà educativa.