Atleti senza età con la Sef Macerata. Cinque medaglie agli italiani di Vercelli

Cinque medaglie per la Sef Macerata ai campionati italiani di staffette a Vercelli. Nelle 4x100 secondo posto per la FF50 con Federica Gentilucci, Magdalena Pandele, Francesca Giri e Chiara Sperandio; bronzo per la FF60 composta da Fabrizia Fabiani, Emanuela Stacchietti, Raffaela Rambozzi e Graziella Mercuri. Nella 4x400 ottimo quarto posto per Giri, Tiziana Tiberi, Pandele e Mercuri. Bronzo nella 4x800 FF50 per Tiberi, Valentina Carletti, Pandele e Carla Scattolini. Nella staffetta svedese 100-200-300-400, quarto posto nelle FF45 per Gentilucci, Sperandio, Valentina Carletti e Giri. Bronzo per la FF60 composta da Raffaela Rambozzi, Fabiani, Stacchietti e Mercuri. Tra i maschi nella "svedese" MM70, terzo posto con medaglia di bronzo per Giulio Mallardi, Vittorio Framarin, Livio Bugiardini e Alessandro Tifi.