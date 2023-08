Attesa per lo show di Marcorè al Festival dei Monti Azzurri

Prosegue il Festival dei Monti Azzurri. Oggi, alle 18, tappa a Urbisaglia (al serbatoio dell’acquedotto romano in via Sacrario) con "Campane Concert": protagonisti Glissando Vocal Ensemble e il campanone del borgo. A seguire, degustazione di sorbetti allo zafferano. Domani invece al Campus Simonelli Group a Belforte, sempre alle 18, interverranno le artiste Paola Tassetti "Premio Pannaggi, nuova generazione" 2022 e Adínda-Putri Palma, Premio arti visive bando nazionale "Per chi crea". Riflessioni a cura di Paola Ballesi, con l’introduzione del direttore artistico del festival Sandro Polci. Sabato a Monte San Martino, alle 19, nella chiesa di San Martino Vescovo attesa per Neri Marcorè (nella foto) per "Note sparse (ma non casuali) e sguardi piceni". Domenica doppio appuntamento all’Abbadia di Fiastra: alle 17 all’aula verde Premio "Paesaggi di Pace", mentre alle 18.30 al giardino del palazzo dei principi incontro su "Giovanni Allevi, amico piceno". Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino al raggiungimento dei posti disponibili.