Attesa sui Monti Sibillini. "Ma a Natale tutto esaurito"

Cenoni, feste e intrattenimenti vari hanno salvato il Natale senza neve su Sibillini.

"Ma ora, con l’abbassarsi delle temperature, speriamo anche di iniziare con la stagione sciistica vera e propria" dice Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono gli impianti, Frontignano360 a Ussita e Bolognola Ski a Sarnano. Sia lo Z Chalet a Bolognola sia il rifugio Le Saliere a Frontignano hanno registrato il tutto esaurito.

"Le feste di Natale sono andate molto bene grazie alle varie attività organizzate, anche se non c’è stata neve.

In particolare a Frontignano il "Natale in vetta" ha portato al rifugio tante famiglie, e in tutto il periodo abbiamo registrato numerose presenze grazie anche al mercatino e alle giornate con Babbo Natale e la Befana. A Bolognola ormai lo Z Chalet è un punto di riferimento; le feste, i djset e gli eventi vari organizzati nel pomeriggio – chiude Cangiotti – hanno portato in montagna soprattutto giovani, che in genere prediligono quella zona". Gli amanti degli sport su neve però per il momento hanno dovuto lasciare in cantina sci, snowboard e ciaspole.

"Con il clima registrato finora purtroppo non abbiamo potuto far funzionare i cannoni per l’innevamento artificiale - conferma Cangiotti -, ma da lunedì (domani ndr) è atteso un calo di temperature, ed è stata annunciata anche qualche nevicata: se il tempo regge, per il fine settimana a Bolognola contiamo di poter aprire qualche pista".

A scegliere Ussita e Sarnano sono stati soprattutto marchigiani, umbri e laziali. "Il nostro bilancio per ora è positivo, tenendo conto che abbiamo passato le feste senza la neve. Se ci fosse stata quella possibilità, oltre ai rifugi avrebbero lavorato anche gli impianti, che invece fino a oggi sono rimasti fermi. Ma speriamo – chiude l’amministratore delle società – di poter partire in questi giorni anche con le piste".