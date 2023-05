Macerata, atti osceni davanti a un asilo: denunciato un anziano

Monte San Giusto (Macerata), 22 maggio 2023 – Passando davanti a un asilo, si sarebbe abbassato i pantaloni mostrando i genitali. Per questo un anziano è stato denunciato a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. La segnalazione è partita dalle insegnanti dell’asilo, che si sono rivolte ai carabinieri dopo aver notato l’anziano che si esibiva in atti osceni mentre passava a piedi nei pressi della scuola.

Rivolto verso le finestre dell’istituto, l’anziano avrebbe mostrato i genitali. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto sono intervenuti subito e sulla scorta delle testimonianze raccolte, nonché dall’esame delle immagini della videosorveglianza sono risaliti all’autore del gesto. L’anziano è stato denunciato a piede libero.