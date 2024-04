Attili trionfa al Certamen

Alessandro Attili, della classe quarta E del liceo Leopardi di Recanati, con la traduzione di un brano di Cicerone, si è aggiudicato il primo posto, nella categoria liceo scientifico, del Certamen Latino "L’Idolino", svoltosi a Pesaro. Al terzo posto un altro studente dello stesso istituto, Riccardo Sabbatini della quarta C, mentre Davide Sampaolo della quarta E e Angelica Carbonari della terza D, hanno avuto una menzione speciale come "traduttori di talento". Attili l’ha spuntata nell’ambito di un gruppo numeroso di studenti, circa un centinaio, provenienti da dodici diverse scuole anche da Puglia, Liguria, Campania, Emilia Romagna e Lombardia. "L’Idolino" è una gara ideata in ricordo della dottoressa Clementina Berdini, già studentessa al liceo "Marconi" di Pesaro, prematuramente scomparsa. Il Certamen, giunto alla sua seconda edizione, quest’anno è stato inserito nel calendario degli eventi "Pesaro capitale italiana della cultura", ed è consistito nella traduzione di un brano della Pro Marcello (27 e 29) di Cicerone. Gli studenti vincitori sono stati scelti dalla commissione giudicatrice con la supervisione del professor Giampaolo Galvani e della professoressa Giorgia Bandini, dell’Università di Urbino. La premiazione si è svolta il 20 aprile, in coda alla Lectio Magistralis sul valore dei classici latini tenuta dal presidente della commissione, professor Alessandro Fo, ordinario di Letteratura Latina all’Università di Siena. Al vincitore assoluto di categoria, Alessandro Attili, è stato anche riservato il grande onore di una lettura pubblica della propria traduzione.