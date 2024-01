Si chiama ´Attori travolti da un insolito destino di un gelido inverno´ lo spettacolo del regista Victor Carlo Vitale che debutterà al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Appuntamento per oggi, alle 21.15. Si replica domani, stesso orario. Sul palco, la compagnia ´Il teatro dei Superpoteri´ di Recanati. Ad averne curato la regia e la drammaturgia, è stato proprio Vitale, con un curriculum di tutto rispetto. Artista poliedrico, attore e danzatore napoletano classe ’66, Vitale – già direttore di laboratori teatrali a Milano, Napoli ed Ancona (dove ha insegnato all’Accademia 56) – vanta esperienze sul piccolo e grande schermo, con al fianco Alessandro Gassman, Veronica Pivetti, Giorgio Colangeli, Silvio Orlando, Giuseppe Fiorello e Franco Oppini. Ma è il teatro, per Vitale, a rimanere la sua più grande passione. "Amleto è un argomento complicato – dice il regista –. Nella pièce che andrà in scena stasera ci si mette in una condizione di confronto con se stessi e con le proprie contraddizioni irrisolte. Una messa in scena fuori dagli schemi, senza scenografia, con gli spettatori finti nel timore che quelli reali siano assenti, si risolve in un trionfo che è contemporaneamente del testo e delle persone – non degli attori, precisa Victor Carlo Vitale – che la fanno essere".

Sul palco saliranno Ida Angelici, Laura Bonicalzi, Michele Cerioni, Sabina Cingolani, Monia Frapiccini, Patrizia Gabbanelli, Giorgio Guardabassi, Stefania Salvi, Marco Tubaldi e Alessandro Poeta. Posto unico al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta al costo di 12 euro (ridotto a 8), biglietti disponibili sul circuito vivaticket.com.

Nicolò Moricci