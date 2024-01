Attrezzature di atletica. Il Comune le affida in concessione

C’è tempo sino alle 13.30 del 6 marzo prossimo per far sapere al Comune di Recanati la propria volontà di avere in concessione per i prossimi tre anni le attrezzature di atletica leggera fisse e mobili oggi presenti allo stadio Tubaldi. L’Amministrazione, infatti, ha pubblicato un avviso per un’indagine di mercato proprio per individuare le Associazioni o le Società Sportive senza fini di lucro intenzionate a praticare l’attività di atletica leggera nelle strutture comunali. Di fatto si tratta della gestione della pista di atletica (oggi purtroppo fuori uso per qualsia gara a seguito dei lavori per l’adeguamento del campo sportivo alla serie C, campionato dove oggi milita la squadra di calcio della Recanatese) e della zona compresa fra questa e le linee esterne del campo di calcio, degli spogliatoi e della sala attrezzi presente nella palestrina. Oggi nel campo, intitolato a Nicola Tubaldi, atleta recanatese morto nell’ottobre 1990 che aveva conquistato nel 1961 il titolo di Campione Italiano C.S.I. nei 600mt, oltre ai calciatori, si allenano anche circa 200 atleti tesserati con la società della Grottini Team. Naturalmente l’Amministrazione al gestore delle strutture erogherà un contributo annuale a seguito della rendicontazione delle spese sostenute concedendogli anche di riscuotere le tariffe di utilizzo orario delle strutture da parte di privati e di poter istallare, in occasione dello svolgimento delle gare di atletica, cartellonistica pubblicitaria all’interno dell’impianto. La convenzione prevedrà anche la possibilità di utilizzo gratuito degli impianti da parte delle scuole e delle associazioni per attività socialmente utili.