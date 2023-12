Aumenta la tassa sui rifiuti. In due anni cresce del 18%

A Civitanova aumenterà la tassa sui rifiuti e l’incremento per i prossimi due anni sarà del 18%: impatterà quindi sul 2024 (+9%) e sul 2025 (+9%). È quanto deciso dall’assemblea dell’Ata, dove i sindaci (o loro rappresentanti) dei Comuni della provincia hanno approvato la nuova articolazione tariffaria che è stata votata anche da Civitanova e che per la città comporterà un maggiore costo di circa mezzo milione di euro per lo smaltimento dei rifiuti. Una spesa necessaria a coprire i maggiori costi derivanti dalla necessità, da parte del Cosmari, di smaltire i rifiuti fuori provincia, essendo mancate da parte della politica decisioni sulla gestione delle discariche dovendo, in assenza di un sito oggi, smaltire i rifiuti fuori dal territorio maceratese e quindi con costi maggiori.