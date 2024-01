Aumentano le donazioni all’Avis:: "In un anno circa 100 in più"

Donazioni e donatori in aumento, col contrappunto d’una sfida: accrescere il numero delle donne donatrici. Ma intanto le cifre parlano chiaro: la sezione "Antonio Galoppa" dell’Avis comunale di Cingoli ha chiuso l’anno appena trascorso con importanti e concreti risultati. "In 43 giornate di raccolta – precisa la presidente Floriana Crescimbeni – sono state raggiunte 811 donazioni di cui 626 di sangue intero e 187 di plasma. Nel 2022 le donazioni erano state 726 (623 e 103). I soci donatori sono 403, l’anno precedente erano 385; ai 403, vanno aggiunti quattro soci collaboratori". Evidente la soddisfazione di Crescimbeni al vertice del direttivo che all’interno del sodalizio ha registrato un ricambio notevolissimo. "Per donare – puntualizza Crescimbeni – bisogna essere nei militi di età richiesti e in perfette condizioni fisiche: di conseguenza, sono usciti 19 soci, ma i nuovi sono stati 37, soprattutto giovani". La fascia di età tra i 18 e i 35 anni comprende 115 soci (65 maschi e 50 femmine). Complessivamente i donatori di sesso maschile sono 250; 149 le donne. "Il nostro prossimo obiettivo – evidenzia Crescimbeni – potrebbe identificarsi nell’incremento del numero delle donne: siamo certi che le cingolane accetteranno questa sfida". Intanto è palpabile la soddisfazione per la vitalità operativa dell’Avis cingolana. "Partecipando come promotore o sponsor etico alle tante iniziative che si sono svolte nel territorio comunale – spiega Crescimbeni – abbiamo ribadito i principi che ispirano la nostra azione". La risposta dei giovani è stata gratificante. "E conseguente – ammette Crescimbeni – all’incessante collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Ogni anno invitiamo i neo-diciottenni a un incontro e portiamo avanti progetti insieme alle scuole. E’ in cantiere la pubblicazione di un libro che raccoglie le storie inventate dai bambini di 5 anni, frequentanti le scuole dell’Infanzia del capoluogo, di Villa Strada e Grottaccia, e dagli alunni delle quinte classi della Primaria del Comprensivo "Enrico Mestica". Ogni bambino partecipante al progetto, avrà il libro in regalo".

Gianfilippo Centanni