Autista di camion dotati di gru

C’è una opportunità come autista di camion con Gru in possesso della patente CQC per attività carico e scarico. Sede di lavoro: Treia. Contratto a tempo determinato, trasformabile rinnovabile, tempo pieno (codice offerta 96761, scadenza 19 novembre). Per candidarsi contattare il signor William al numero telefonico 0733541534