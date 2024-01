"Auto a 207 all’ora lungo la Carrareccia"

"Se una persona va a 207 chilometri orari sulla Carrareccia, come ci è capitato di rilevare, mette a repentaglio la sua vita e quella degli altri". Il comandante Danilo Doria ha insistito sulla necessità di limitare la velocità delle auto su alcune strade: oltre alla Carrareccia anche la Cingolana, viale Leopardi e la Pieve saranno protette da postazioni fisse, per le quali sono in corso le richieste di autorizzazione. Con telecamere fisse e mobili e telelaser, in un anno sono state 208 le multe per eccesso di velocità, spesso associata a incidenti stradali, poi 74 per la mancanza di assicurazione, 286 per mancata revisione. In tutto, nei 12 mesi passati le violazioni al codice della strada accertate dalla polizia locale sono state 10.818. Per quanto riguarda le violazioni in materia di sosta, ci sono stati 894 verbali per veicoli parcheggiati negli spazi dei residenti, 190 negli spazi di carico e scarico, 33 sui passaggi pedonali, 99 sulle aree per disabili, 63 per la sosta sui marciapiedi. Il grosso delle multe si concentra dalle 12 alle 12, dalle 16 alle 18 e dalle 18 alle 20. Il maggior numero di multe, 1.909, sono state fatte in corso Matteotti, poi 1.493 in via Mozzi, 1.187 in via Don Minzoni, 866 in viale Leopardi, 596 in corso Cavour, 452 in viale Trieste, 386 in via del Convitto, 367 in piazza della Libertà, 316 in via Armaroli. I ricorsi al giudice di pace contro le sanzioni sono stati 26, sette accolti, otto respinti, 15 da definire; i ricorsi alla prefettura 135, di cui 30 accolti, 5 respinti e 98 da definire.