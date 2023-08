Auto contro Apecar, ferito calciatore 17enne

Scontro tra auto e Apecar, 17enne finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le nove, a Chiesanuova, fuori centro abitato. Alla guida dell’Apecar un calciatore della squadra juniores locale. Il giovane usciva dalla strada di casa per mettersi sulla provinciale, quando è avvenuto lo schianto. È stato lui ad avere la peggio e ad essere portato al pronto soccorso di Macerata. Per accertamenti è stato poi trasferito ad Ancona. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.