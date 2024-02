Auto contro il guardrail, coppia ferita

Brutto incidente per una coppia di Tolentino. Ieri intorno alle 11.30 i due, di mezza età, sono saliti sulla loro Volkswagen Up e hanno preso la superstrada. Ma allo svincolo di Sforzacosta, il conducente ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail. Il 118 ha portato subito la donna al pronto soccorso di Macerata. Per il marito invece è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo della vettura. Per lui era stata chiesta l’eliambulanza, che però non poteva raggiungere Ancona per via della nebbia. È stato dunque accompagnato a Torrette in ambulanza. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.