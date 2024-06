Auto in dono a una famiglia. L’attività della Don Casertano

Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli e il vicesindaco Denis Cingolani hanno presieduto sabato, nella sede dell’associazione Don Angelo Casertano in via Nuova a Matelica, alla donazione di una Fiat Cubo Multijet a una famiglia camerinese con un grave caso di disabilità. Il veicolo è stato donato con il contributo della Fondazione Il Vallato e della Halley Informatica. Lo ha consegnato la presidentessa dell’associazione caritativa, Marina Porcarelli, che ha ringraziato "l’imprenditore Giovanni Ciccolini, la Halley e la Fondazione Il Vallato per l’attenzione verso questo caso". Per Il Vallato, Maria Boccaccini ha elogiato il lavoro dell’associazione Don Casertano, che aiuta circa 300 nuclei familiari tra Matelica, Gagliole, Esanatoglia, Camerino e Pioraco. "Stiamo valutando di attrezzare questo spazio dei monaci Benedettini-Silvestrini – ha aggiunto –, per dare maggiore supporto alle necessità di chi si rivolge a questo sportello, attrezzandolo anche con delle strutture provvisorie in attesa del restauro del monastero". Positivi i commenti del sindaco di Camerino e del vicesindaco di Matelica che, con l’assessore Rosanna Procaccini, hanno visitato anche le sale per la distribuzione di cibo e vestiario ai bisognosi.

m. p.