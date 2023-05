Auto prende fuoco a Piediripa: arrivano pompieri e polizia locale

Auto a fuoco ieri pomeriggio a Piediripa: fondamentale l’intervento tempestivo della polizia locale e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio in breve tempo. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il rogo si è verificato ieri intorno alle 18.30 in via Tagliamento. In fiamme una Mercedes Classe A di colore nero, appartenente a una persona che l’aveva lasciata lì in sosta poco tempo prima per andare in una casa che si trova nelle immediate vicinanze. Gli agenti di polizia locale sono intervenuti subito, nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco. Gli uomini della polizia locale hanno fatto allontanare le macchine: la strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. I vigili del fuoco hanno agito rapidamente: il fattore velocità è stato determinante perché ha fatto sì che non si incendiassero altre auto. Le fiamme, infatti, non hanno fatto in tempo nemmeno a raggiungere il serbatoio della Mercedes. In poco tempo la situazione è quindi tornata alla normalità.

c. g.