Auto prende fuoco dopo lo scontro

Scontro tra due due mezzi all’incrocio, un’auto prende fuoco. Intorno a mezzogiorno di ieri i vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti in contrada Fosso a Montelupone. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Montelupone, un Ducato della Fiat e una Alfa Romeo Mito si sono scontrate. Gli occupanti dei due mezzi, in tutto quattro persone, sono scese subito dai veicoli, e improvvisamente la Mito ha preso fuoco. Avvolta dalle fiamme, è andata completamente distrutta. Sul posto, con due autobotti, i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio con il liquido schiumogeno e hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. I quattro occupanti dei mezzi sono stati affidati alle cure del personale medico e sanitario del 118. Sono stati accompagnati all’ospedale per gli accertamenti necessari, ma per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi.