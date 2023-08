Auto si ribalta in via dei Velini, bimbo di tre anni all’ospedale

Momenti di paura ieri per un giovane padre, ribaltato in auto con il figlio di 3 anni. L’incidente è avvenuto in via dei Velini, non lontano dalla caserma della Polstrada. Intorno alle 15.20 il conducente, un 24enne della provincia, ha sbandato leggermente con la sua Fiat Punto finendo su un muretto a bordo strada, che ha fatto da rampa facendo rovesciare l’utilitaria. Subito è accorso il personale sanitario del 118, ma per fortuna le condizioni dei due erano discrete, entrambi erano coscienti e per loro è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso di Macerata per accertamenti. Il bambino, in particolare, era ben tenuto fermo dalle cinture sul seggiolino, e questo lo ha protetto. Sul posto anche la polizia locale.