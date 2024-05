Avanzo a quota 400mila euro: "Tanti lavori pubblici in corso"

Via libera da parte del Consiglio comunale al rendiconto di gestione 2023. Il testo, illustrato dall’assessora al bilancio Oriana Piccioni, presenta un avanzo 416.445 euro, minore rispetto all’anno precedente di circa un milione di euro, dovuto al fatto che nel rendiconto 2022 era stato ridotto il fondo rischi contenzioso per effetto di una pronuncia favorevole al Comune di Macerata, da parte del tribunale, sulla nuova via Trento che aveva permesso di procedere a un minore accantonamento del fondo rischi.

"Per quanto riguarda l’indebitamento, sono stati contratti nuovi prestiti per 465mila euro e pagate rate di mutui per 715.342 mila euro - ha aggiunto l’assessora Piccioni –. È in atto, inoltre, la concessione di un prestito flessibile per la costruzione di nuovi loculi al cimitero. Riguardo al personale dipendente del Comune, questo al momento conta 353 unità. Nel corso del 2023 sono cessati nove dipendenti e altrettanti sono stati assunti". Per quanto riguarda le società partecipate, invece, l’assessore ha spiegato che è stata formalizzata la definitiva chiusura del centro agroalimentare di Piediripa, mentre è in corso di definizione la chiusura della Smea. La parte più consistente dei fondi del Comune è destinata al sociale, con oltre 13 milioni di euro per il 2023. "Sono state approvate diverse varianti urbanistiche e sono in corso numerosi lavori pubblici - ha aggiunto l’assessora –, progetti anche europei e legati al sisma. Grazie all’ottima struttura del Comune sono stati messi in campo numerosi investimenti di manutenzioni e interventi, segnalo che in soli tre anni si è completato l’iter per la realizzazione del sottopasso di via Roma, un’opera di oltre otto milioni di euro interamente finanziati". L’avanzo di 416mila euro potrà essere utilizzato per copertura di debiti fuori bilancio, spese di investimento ed estinzione di prestiti.