Azione, Mara Carfagna tira la volata: "Basta promesse non mantenute"

"È la terza volta nelle Marche e in ogni occasione mi avete fatto sentire a casa, sempre sono stata accolta con calore". Mara Carfagna, presidente di Azione, è stata a Macerata per sostenere le candidature alle Europee di Germano Craia, che è il segretario di Fermo del partito di Calenda, e dell’ascolano Umberto Trenta. Ad attendere l’arrivo di Carfagna anche Massimiliano Fraticelli, segretario provinciale di Azione, Tommaso Fagioli, segretario regionale, e la jesina Luciana Sbarbati, già europarlamentare per due mandati. "Siamo in piena campagna elettorale – ha detto la presidente di Azione – e per noi significa non fare ai cittadini promesse che non possiamo mantenere, ma raccontare ciò che vogliamo fare e come, presentando candidati esperti sulle materie su cui l’Europa dovrà pronunciarsi". Carfagna ribadisce la visione europeista. "Ma ciò – spiega – non ci impedisce di vedere ciò che è da cambiare. Per esempio sul Medio Oriente non è stata presa una posizione comune, quella sul rigorismo dei conti che rischia di stringere il cappio ai Paesi più indebitati, sull’Europa che per lottare contro il grave problema dei cambiamenti climatici rischia di mettere in ginocchio un sistema produttivo. Vogliamo che si superi il diritto di veto di alcuni Paesi che blocca decisioni importanti". Ma c’è anche un’Europa che piace. "È quella che si è schierata al fianco dell’Ucraina, quella che nella pandemia ha fatto debito comune finanziando un grande progetto di rinascita. Vogliamo un’Europa che decida". Si è detto soddisfatto Fraticelli del lavoro che si sta portando avanti. "È positivo quanto si sta facendo – ha detto – e che ci vede anche protagonisti nel territorio dove sosteniamo diversi sindaci".