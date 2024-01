Bacheche comunali, via alle domande

Dal primo febbraio sarà possibile presentare domanda per poter utilizzare le bacheche comunali situate a Traversa Torresi, lungo Porto Potenza. A darne notizia è il Comune, tramite un avviso pubblico. "I soggetti interessati – si legge nell’atto - dovranno inviare richiesta via pec, all’indirizzo comune.potenzapicena@emarche.it, oppure consegnare la documentazione direttamente all’ufficio Protocollo del capoluogo o della delegazione comunale, entro il 29 febbraio. Alla domanda dovranno essere allegati copia dello statuto o atto costitutivo, autocertificazione attestante il numero di iscritti o di associati aggiornato all’anno precedente, autocertificazione degli eventi, iniziative e attività realizzate nell’anno precedente". Allo stesso tempo, il Comune potentino aggiunge che bisognerà aspettare marzo per completare l’iter. "Verificata la regolarità delle domande presentate – prosegue l’avviso –, l’ufficio Economato provvederà all’assegnazione entro il 20 marzo, che sarà valida per un anno solare, attraverso la consegna delle chiavi".