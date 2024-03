Bagni pubblici fuori uso in centro

Quanto tempo occorre per rimettere in funzione un bagno pubblico? Il servizio igienico di Recanati, che si trova sotto la scalinata dei Sibillini, a ridosso della stazione dei bus di linea, è chiuso ormai da moltissimi giorni. Il motivo è scritto su un foglietto di carta affisso sulla porta d’ingresso in cui si legge che i gabinetti sono fuori uso "per colpa dei vandali". Nel mese delle gite scolastiche, di turismo in aumento, favoriti da un tempo primaverile, uno dei rarissimi bagni pubblici cittadini che sia ancora chiuso appare davvero incomprensibile. Il disagio è notevole perché sappiamo tutti come per un turista o uno studente in gita sia alquanto necessario trovare a disposizione un servizio del genere. Poi, rimane difficile puntare il dito contro chi, in maniera poco educata, ma spinto dalla necessità impellente, si permette di orinare dove gli capita.