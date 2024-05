Baioni lascia la vice presidenza dei Teatri. Nominato il nuovo Cda della biblioteca

Giuseppe Baioni si dimette da vice presidente del Cda dei Teatri. Ieri mattina, dopo l’approvazione del consuntivo 2023, ha protocollato la lettera.

"Tali dimissioni - ha scritto - si intendono immediate e irrevocabili. Ringrazio tutte le componenti dei Teatri per avermi fatto sentire come fossi a casa, ma sono venute meno le possibilità di incidere per decisioni esterne che non condivido e come tali mi hanno fatto prendere questa difficile decisione". Baioni ricopriva l’incarico in quota a Forza Italia. Una critica, la sua, alle scelte dell’Amministrazione comunale, ma resta nel partito (è presidente dell’organismo regionale dei probiviri).

In fatto di novità negli organismi comunali, nominato dal consiglio il Cda della biblioteca Zavatti. Sedici i componenti, 10 per la maggioranza e 6 per l’opposizione: per il centro destra Ilaria Bompadre, Luana Pilone, Fiorella Pescetti, Paola Aggarbati, Maria Orazi, Ferdinando Nicoletti, Vanessa Fontana, Eleonora Splendiani, Patrizia Palazzini, Matteo Pieroni; per la minoranza Marco Cervellini, Laura Bazzoli, Ornella Pescetti, Giovanni Murri, Giuseppe Lepretti, Stefano Minciullo. Il presidente della biblioteca dovrà scaturire da una votarne interna al Cda.