Banca Macerata: il miglior utile, azioni gratuite ai dipendenti

Numeri positivi per Banca Macerata, i cui azionisti hanno approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. L’anno trascorso è terminato con un utile lordo di 7,5 milioni di euro, e netto di 5,1 milioni di euro, il risultato migliore da quando l’istituto è nato, e che ha consentito la distribuzione di un dividendo pari al 2,50% del capitale sociale. Soddisfatto il presidente Ferdinando Cavallini: "Banca Macerata, ancorché piccola, vanta indici solidi di solvibilità, di liquidità e di qualità del credito, con volumi che continuano ad aumentare in tutti i comparti operativi. E’ un’impresa di cui andare orgogliosi perché, oltre ad essere impegnata a realizzare concrete iniziative per la sostenibilità ambientale, riversa sul territorio l’intero valore aggiunto che crea, valutabile in oltre 5 milioni di euro fra emolumenti a dipendenti e collaboratori, sostegno ad attività sportive, culturali, sociali e nel campo sanitario, nonché acquisizione di beni e servizi da ditte locali". Anche il direttore generale, Toni Guardiani, ha sottolineato come l’esercizio 2022 sia stato il migliore di sempre, con un miglioramento di tutti gli indicatori di redditività ed efficienza. Risultati che hanno beneficiato principalmente della consistente crescita del margine di interesse, cresciuto del 43,7% rispetto al 2021, oltre che delle commissioni nette in aumento, rispetto al precedente esercizio, del 2,6%. Il tutto, quale diretta conseguenza dell’incremento della raccolta diretta di 42,9 milioni (+9,4% rispetto all’anno precedente), della raccolta indiretta di 3 milioni (+1,7%) e degli impieghi verso la clientela di 19,1 milioni. (+6,5%). "Come segno tangibile del riconoscimento della centralità del personale dipendente – ha aggiunto Guardiani - il consiglio di amministrazione ha approvato l’attribuzione gratuita ai dipendenti di oltre 10mila azioni della banca per un controvalore valutabile in circa 260mila euro, tenendo conto di anzianità di servizio e fedeltà". Un modo per "premiare l’impegno, la professionalità e la dedizione dei dipendenti e collaboratori che sono stati, e continuano ad essere, fondamentali per la nascita, la crescita e l’affermazione di Banca Macerata".